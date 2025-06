Exposition Créé ici – place de l’Abbaye Cluny 25 juillet 2025 10:00

Du 25 juillet au 17 août 2025, la municipalité de Cluny invite le collectif Beautés du geste pour sa 6e édition de l’exposition Créé ici aux écuries st Hugues, lieu renommé au cœur de la cité médiévale.

Ce collectif composé d’artisans d’art et d’artistes propose de montrer la richesse des métiers d’art sur le territoire en proposant des pièces d’exception ainsi que des créations représentatives de leur travail.

Ainsi le public pourra découvrir la richesse et la beauté des savoir-faire céramique, verre, feutre, peinture, cuir, carton, marqueterie, métal, etc….

Dans un souci de renouvellement et d’ouverture, le collectif accueille chaque année de nouveaux artistes permettant ainsi une découverte élargie de tous les ateliers de ce territoire d’exception qu’est le Clunisois,

A noter cette année la belle présence des sculptures d’Alan Mantle.

Cet artiste d’origine galloise est installé depuis de nombreuses années dans notre région et ses sculptures réalisées dans des racines de chêne noir tirées des marais du nord du pays de Galle sont inspirées de la culture celte et des paysages qui ont nourri son imaginaire depuis toujours.

Tous ces artistes et artisans d’art sont un point fort de l’attractivité du territoire du Sud Saône et Loire.

Une cartographie régionale de tous les ateliers réalisée en partenariat avec l’office du Tourisme de Cluny sera à disposition sur l’exposition et à l’office de tourisme.

Il s’agit de donner une vraie visibilité à une population de gens passionnants et passionnés par leur travail, installés dans un magnifique terroir.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 19 h et les permanences sont assurées par les artisans d’art et artistes. .

