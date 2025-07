Exposition Creysse, entre ses eaux Creysse

salle haute du moulin du bourg Creysse Lot

Les rivières, Dordogne et Cacrey, qui irriguent Creysse ont marqué l’économie, la géographie et l’histoire. Eléments d’histoire et de vie coutumière, racontée par des textes pédagogiques, cartes postales et photographies familiales

salle haute du moulin du bourg Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 95 31 21 03

English :

The Dordogne and Cacrey rivers that irrigate Creysse have left their mark on the area’s economy, geography and history. Elements of history and customary life, told through educational texts, postcards and family photographs

German :

Die Flüsse Dordogne und Cacrey, die Creysse bewässern, haben die Wirtschaft, die Geografie und die Geschichte geprägt. Elemente der Geschichte und des Brauchtumslebens, erzählt durch pädagogische Texte, Postkarten und Familienfotos

Italiano :

I fiumi Dordogna e Cacrey, che irrigano la Creysse, hanno lasciato un segno nell’economia, nella geografia e nella storia. Elementi di storia e di vita quotidiana, raccontati attraverso testi didattici, cartoline e fotografie di famiglia

Espanol :

Los ríos Dordoña y Cacrey, que riegan Creysse, han dejado su huella en la economía, la geografía y la historia. Elementos de historia y de vida costumbrista, contados a través de textos pedagógicos, postales y fotografías familiares

