Exposition Cristina Flores Pescoran « Rêver le temps » – FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Exposition Cristina Flores Pescoran « Rêver le temps » FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-05-04 18:00:00

2025-11-22

Le Frac Poitou-Charentes présente la première exposition personnelle en France de Cristina Flores Pescorán,

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

The Frac Poitou-Charentes presents Cristina Flores Pescorán’s first solo exhibition in France,

German :

Das Frac Poitou-Charentes präsentiert die erste Einzelausstellung in Frankreich von Cristina Flores Pescorán,

Italiano :

Il Frac Poitou-Charentes presenta la prima mostra personale di Cristina Flores Pescorán in Francia,

Espanol :

El Frac Poitou-Charentes presenta la primera exposición individual de Cristina Flores Pescorán en Francia,

