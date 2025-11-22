Exposition Cristina Flores Pescoran « Rêver le temps » – FRAC Poitou-Charentes Angoulême
Charente
Exposition Cristina Flores Pescoran « Rêver le temps » FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Début : Vendredi 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-05-04 18:00:00
2025-11-22
Le Frac Poitou-Charentes présente la première exposition personnelle en France de Cristina Flores Pescorán,
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
English :
The Frac Poitou-Charentes presents Cristina Flores Pescorán’s first solo exhibition in France,
German :
Das Frac Poitou-Charentes präsentiert die erste Einzelausstellung in Frankreich von Cristina Flores Pescorán,
Italiano :
Il Frac Poitou-Charentes presenta la prima mostra personale di Cristina Flores Pescorán in Francia,
Espanol :
El Frac Poitou-Charentes presenta la primera exposición individual de Cristina Flores Pescorán en Francia,
