Exposition Criti-bulles dans le cadre du Printemps de l’esprit critique, Médiathèque Coeur de Ville, Vincennes

Exposition Criti-bulles dans le cadre du Printemps de l’esprit critique 24 mars – 4 avril Médiathèque Coeur de Ville Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T15:00:00+01:00 – 2026-03-24T18:00:00+01:00
Fin : 2026-04-04T15:00:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00
Du mardi 24 mars au samedi 4 avril 2026
Cette exposition a lieu dans le cadre du Printemps de l’esprit critique initié par la Cité des Sciences et de l’industrie.
La Médiathèque participe pour la première fois à cette 5eme édition qui se tiendra cette année sur le thème de l’argent.
Venez entrainer votre esprit critique au fil d’une expo ludique et de trois jeux interactifs : Jeu des hypothèses scientifiques, Fake or not et Des tours cérébraux.
Tout public
Lieu : 1er étage de la Médiathèque
Entrée libre (sur les horaires d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque Coeur de Ville 98 rue de Fontenay 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.printempsdelespritcritique.fr/fr/ »}, {« link »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil »}]
Egalement 3 jeux en accès libre pour exercer son esprit critique