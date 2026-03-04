Exposition Criti-bulles dans le cadre du Printemps de l’esprit critique, Médiathèque Coeur de Ville, Vincennes

Exposition Criti-bulles dans le cadre du Printemps de l’esprit critique 24 mars – 4 avril Médiathèque Coeur de Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T15:00:00+01:00 – 2026-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T15:00:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Du mardi 24 mars au samedi 4 avril 2026

Cette exposition a lieu dans le cadre du Printemps de l’esprit critique initié par la Cité des Sciences et de l’industrie.

La Médiathèque participe pour la première fois à cette 5eme édition qui se tiendra cette année sur le thème de l’argent.

Venez entrainer votre esprit critique au fil d’une expo ludique et de trois jeux interactifs : Jeu des hypothèses scientifiques, Fake or not et Des tours cérébraux.

Tout public

Lieu : 1er étage de la Médiathèque

Entrée libre (sur les horaires d’ouverture de la médiathèque)

Médiathèque Coeur de Ville 98 rue de Fontenay 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.printempsdelespritcritique.fr/fr/ »}, {« link »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil »}]

Egalement 3 jeux en accès libre pour exercer son esprit critique