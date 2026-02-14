Exposition criti’bulle, Médiathèque Coeur de Ville, Vincennes

Exposition criti’bulle 24 mars – 2 avril Médiathèque Coeur de Ville Val-de-Marne

Début : 2026-03-24T00:00:00+01:00 – 2026-03-24T00:30:00+01:00

Fin : 2026-04-02T00:00:00+02:00 – 2026-04-02T00:30:00+02:00

Trois jeux ludiques pour entraîner son esprit critique : Jeu des hypothèses scientifiques, Fake or not et Des tours cérébraux. À travers ces dispositifs interactifs, petits et grands sont invités à questionner l’information, tester leurs raisonnements et aiguiser leur sens de l’analyse.

Médiathèque Coeur de Ville 98 rue de Fontenay 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France

Exposition ludique