Exposition Critibulles, Médiathèque d’Ardentes, Ardentes

Exposition Critibulles 23 mars – 11 avril Médiathèque d’Ardentes Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-23T16:00:00+01:00 – 2026-03-23T18:00:00+01:00
Fin : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00
Découvrez Critibulles, une exposition en BD, pour en savoir plus sur les fake news et les biais cognitifs.
Une expositon à parcourir en autonomie, dès l’âge de 10 ans.
Médiathèque d’Ardentes 2 rue George Sand 36120 Ardentes Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire
Une exposition proposée par la Cité des Sciences et de l’Industrie