Exposition CritiKit Bozouls

Comprendre, analyser, exercer sa curiosité… et éveiller son esprit critique !

Pendant deux mois, la médiathèque de Bozouls invite petits et grands à découvrir CritiKit, une exposition ludique et interactive consacrée aux mécanismes de la désinformation et à la construction de l’information. Colorée, vivante et accessible à tous, l’exposition se compose de six panneaux thématiques. Au fil du parcours, les visiteurs explorent les processus de fabrication de l’information, les pièges cognitifs qui peuvent tromper notre cerveau, ainsi que les techniques permettant de déjouer fausses images, idées reçues et fausse information. Une manière simple et originale d’apprendre à analyser le monde qui nous entoure. Conçue par la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, et prêtée par la Médiathèque départementale de l’Aveyron, cette exposition est un formidable outil de médiation. Elle propose un véritable parcours pour apprendre à douter, à analyser, à questionner, à comprendre tout en s’amusant. Une aventure à vivre en famille, entre amis ou en solo ! Autour de l’exposition, la médiathèque André Baudon proposera, tout au long des mois de janvier, février et mars, un riche programme d’échanges, d’ateliers et de conférences pour accompagner les publics dans la compréhension du monde médiatique, offrir des outils simples pour questionner l’information et encourager le développement de l’esprit critique, à tout âge. .

Understand, analyze, exercise your curiosity? and awaken your critical spirit!

