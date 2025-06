Exposition croisée Eclats et Silences Parnay 3 juillet 2025 10:00

Cette exposition réunit deux regards, deux sensibilités, deux approches de la lumière et du paysage. La photographe capte le réel, en intérieur comme en extérieur. La peintre travaille dans un registre d’abstraction lyrique.

Dans Éclats & Silences, Odette Bocher, photographe saumuroise, invite à un voyage visuel où se mêlent scènes d’intérieur et paysages. Elle photographie comme on crée un tableau. Chaque photographie devient un éclat de temps, suspendu entre silence et résonance. Ce qui relie ces œuvres, c’est cette exploration sensible du temps — qu’il soit figé, fuyant ou simplement suggéré.

Cécile Filipe peint les émotions éveillées par les forces invisibles de la nature, comme le vent, l’eau ou les nuages. Son travail célèbre le mouvement, l’énergie et la transformation des éléments naturels. Elle utilise l’acrylique et des papiers japonais superposés pour exprimer force et fragilité. Ses œuvres abstraites sont exposées en France et à l’étranger, notamment à Londres.

English :

This exhibition brings together two viewpoints, two sensibilities, two approaches to light and landscape. The photographer captures reality, both indoors and out. The painter works in a register of lyrical abstraction.

German :

Diese Ausstellung vereint zwei Blicke, zwei Sensibilitäten, zwei Herangehensweisen an das Licht und die Landschaft. Die Fotografin fängt die Realität ein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Malerin arbeitet in einem Register der lyrischen Abstraktion.

Italiano :

Questa mostra riunisce due punti di vista, due sensibilità, due approcci alla luce e al paesaggio. Il fotografo cattura la realtà, sia in interni che in esterni. Il pittore lavora in un registro di astrazione lirica.

Espanol :

Esta exposición reúne dos puntos de vista, dos sensibilidades, dos aproximaciones a la luz y al paisaje. El fotógrafo capta la realidad, tanto en interiores como en exteriores. El pintor trabaja en un registro de abstracción lírica.

