Exposition Croisière Noire Saint-Jean-d’Angély
Exposition Croisière Noire Saint-Jean-d’Angély vendredi 24 octobre 2025.
Exposition Croisière Noire
9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-04-30 18:00:00
2025-10-24
À l’occasion du centenaire de la Croisière Noire, le Musée des Cordeliers vous invite à (re)découvrir une épopée mécanique, humaine et culturelle hors du commun.
9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net
English :
To mark the centenary of the Croisière Noire, the Musée des Cordeliers invites you to (re)discover an extraordinary mechanical, human and cultural epic.
German :
Anlässlich des hundertsten Jahrestags der Schwarzen Kreuzfahrt lädt Sie das Musée des Cordeliers ein, ein außergewöhnliches mechanisches, menschliches und kulturelles Epos (wieder) zu entdecken.
Italiano :
In occasione del centenario della Croisière Noire, il Musée des Cordeliers vi invita a (ri)scoprire una straordinaria epopea meccanica, umana e culturale.
Espanol :
Con motivo del centenario de la Croisière Noire, el Musée des Cordeliers le invita a (re)descubrir una extraordinaria epopeya mecánica, humana y cultural.
