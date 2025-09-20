Exposition « Croix-moi », Patrick Wack Calvaire de megeve Megève

Exposition « Croix-moi », Patrick Wack 20 et 21 septembre Calvaire de megeve Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

L’artiste Patrick Wack nous invite tout au long du parcours de la montée du Calvaire à découvrir ses œuvres photographiques d’art sacré.

Les photographies de l’artiste Patrick Wack accompagnent les randonneurs dans leur parcours, les invitent à la curiosité, et à découvrir la mise en scène de croix.

Calvaire de megeve Montée du Calvaire, 74120 megeve Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450215915 https://megeve-tourisme.fr Aménagé entre 1840 et 1878, le Calvaire de Megève est avant tout l’œuvre d’un homme, le Père Ambroise Martin (1791-1863), curé de Megève de 1820 à sa mort. C’est à la suite d’un pèlerinage à Varallo, dans le Nord de l’Italie où il découvre un Sacro-Monte, que le Curé Ambroise Martin décide de bâtir un Golgotha mègevan pour effacer les stigmates de la Révolution Française et raviver la fervente dévotion des mègevans.

S’étendant dans un cadre idyllique, il est formé de quinze chapelles et oratoires figurant les stations du Chemin de croix menant au Golgotha de Jérusalem. Site protégé au titre des Monuments historiques. Parking en bas des escaliers de la montée du Calvaire. Véhicules interdit sur le site

L'artiste Patrick Wack nous invite tout au long du parcours de la montée du Calvaire à découvrir ses œuvres photographiques d'art sacré.

