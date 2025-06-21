Exposition « Crosses épiscopales » Salle du Trésor Place Charles de Gaulle Toul

Exposition « Crosses épiscopales » Salle du Trésor Place Charles de Gaulle Toul samedi 21 juin 2025.

Exposition « Crosses épiscopales » Salle du Trésor

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Salle du Trésor Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-06-21 2025-09-20

Le Trésor de la cathédrale propose cet été une exposition sur un insigne de dignité et de juridiction des évêques la crosse. À partir d’une trentaine de pièces issues de plusieurs collections publiques (Notre-Dame de Paris, Fondation Fourvière de Lyon, Basilique Notre-Dame de Lourdes, musée diocésain de Liège, trésors des cathédrales d’Angers, Troyes, Metz …) et privées, cette exposition retrace l’évolution stylistique et iconographique du XIIème au XXème siècles de cet insigne épiscopal parfois richement décoré.

Exposition organisée par la Ville de Toul en partenariat avec l’association européenne de conservateurs de trésors liturgiques Europae Thesauri. Commisariat de l’exposition, Alde Harmand, Conservateur du Trésor de la cathédrale de Toul et Bernard Berthod, conservateur du musée de Fourvière.Tout public

0 .

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Salle du Trésor Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 06 85 64

English :

This summer, the Cathedral Treasury presents an exhibition on a badge of dignity and jurisdiction worn by bishops: the crosier. Drawing on some thirty pieces from public collections (Notre-Dame de Paris, Fondation Fourvière in Lyon, Basilique Notre-Dame de Lourdes, Musée Diocésain de Liège, and the cathedral treasuries of Angers, Troyes, Metz, etc.) and private collections, this exhibition traces the stylistic and iconographic evolution of this sometimes richly decorated episcopal insignia from the 12th to the 20th centuries.

Organized by the City of Toul in partnership with the European association of liturgical treasure curators Europae Thesauri. Exhibition curators: Alde Harmand, Curator of the Toul Cathedral Treasury, and Bernard Berthod, Curator of the Fourvière Museum.

German :

Die Schatzkammer der Kathedrale bietet diesen Sommer eine Ausstellung über ein Insignium der Würde und Jurisdiktion der Bischöfe: den Bischofsstab. Anhand von etwa 30 Stücken aus mehreren öffentlichen (Notre-Dame de Paris, Fondation Fourvière de Lyon, Basilika Notre-Dame de Lourdes, Diözesanmuseum Lüttich, Schatzkammern der Kathedralen von Angers, Troyes, Metz …) und privaten Sammlungen zeichnet diese Ausstellung die stilistische und ikonografische Entwicklung dieser manchmal reich verzierten bischöflichen Insignien vom 12. bis zum 20. Jahrhundert nach.

Die Ausstellung wird von der Stadt Toul in Partnerschaft mit der europäischen Vereinigung der Konservatoren liturgischer Schätze Europae Thesauri organisiert. Kuratorium der Ausstellung, Alde Harmand, Konservator des Schatzes der Kathedrale von Toul, und Bernard Berthod, Konservator des Museums von Fourvière.

Italiano :

Quest’estate, il Tesoro della Cattedrale organizza una mostra sul distintivo di dignità e giurisdizione indossato dai vescovi: il pastorale. Attingendo a una trentina di oggetti provenienti da diverse collezioni pubbliche (Notre-Dame de Paris, Fondation Fourvière di Lione, Basilique Notre-Dame de Lourdes, Musée Diocésain de Liège e tesori delle cattedrali di Angers, Troyes e Metz) e private, la mostra ripercorre l’evoluzione stilistica e iconografica di questa insegna episcopale, talvolta riccamente decorata, dal XII al XX secolo.

La mostra è organizzata dalla città di Toul in collaborazione con l’associazione europea dei conservatori di tesori liturgici, Europae Thesauri. Curatori della mostra: Alde Harmand, conservatore del Tesoro della Cattedrale di Toul, e Bernard Berthod, conservatore del Musée de Fourvière.

Espanol :

El Tesoro de la Catedral presenta este verano una exposición sobre el báculo, insignia de dignidad y jurisdicción de los obispos. A partir de una treintena de piezas procedentes de varias colecciones públicas (Notre-Dame de París, Fundación Fourvière de Lyon, Basílica Notre-Dame de Lourdes, Museo Diocesano de Lieja, tesoros de las catedrales de Angers, Troyes y Metz) y privadas, esta exposición traza la evolución estilística e iconográfica de esta insignia episcopal, a veces ricamente decorada, desde el siglo XII hasta el siglo XX.

La exposición está organizada por la ciudad de Toul en colaboración con la asociación europea de conservadores de tesoros litúrgicos, Europae Thesauri. Comisarios de la exposición: Alde Harmand, conservador del Tesoro de la catedral de Toul, y Bernard Berthod, conservador del museo de Fourvière.

L’événement Exposition « Crosses épiscopales » Salle du Trésor Toul a été mis à jour le 2025-09-14 par MT TERRES TOULOISES