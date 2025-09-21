Exposition « Croyances et spiritualité » Maison d’antan Labécède-Lauragais

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison d’Antan propose, en conplément de l’exposition des Vêtements sacerdotaux qui se tiendra dans l’église Notre-Dame-de-Labécède, des panneaux d’exposition sur les croyances et la spiritualité à Labécède.

Maison d’antan Rue de la mairie, 11400 Labécède-Lauragais Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie 06 82 80 16 01 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090423526866 La Maison d’Antan est ce joli petit musée qui se trouve au cœur du village. Il a été aménagé afin de raconter la vie d’autrefois à la fin du XIXe siècle. Vous y trouverez la chambre, la salle à manger et la cuisine, certains métiers comme celui de lingère, de drapier ou de sabotier, ainsi que des objets de la vie paysanne. Se garer hors cœurs du village.

© Florence Martin