Exposition Croyances populaires du Limousin Rue Jean Teillet Saint-Junien

Exposition Croyances populaires du Limousin

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-04

Plongez au cœur de l’imaginaire limousin ! Dans le cadre des Heures Littéraires, la Médiathèque de Saint-Junien accueille une exposition originale prêtée gracieusement par l’association Culture en tête Croyances populaires du Limousin , réalisée en partenariat avec l’association Culture en tête, vous invite à un voyage fascinant entre légendes et traditions. De délicates saynètes miniaturées font revivre les personnages mystérieux du folklore local la Vieille du puits, Lo Leberon, la bête du bois et bien d’autres esprits qui hantent encore nos campagnes. Une exposition aussi poétique qu’étonnante, à découvrir en famille ou entre amis, pour retrouver le goût des histoires d’antan et percer les secrets de l’imaginaire rural limousin. .

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr

English : Exposition Croyances populaires du Limousin

German : Exposition Croyances populaires du Limousin

Italiano :

Espanol : Exposition Croyances populaires du Limousin

L’événement Exposition Croyances populaires du Limousin Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Porte Océane du Limousin