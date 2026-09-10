Exposition : « Cueillir la couleur », Centre international d’art et du paysage, Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Exposition : « Cueillir la couleur » Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre international d’art et du paysage Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des plantes tinctoriales avec Chantal Ballot du Jardin des Simples de l’île de Vassivière, avant d’explorer leur usage artistique dans l’exposition Alors nous irons trouver la couleurailleurs présentée au CIAPV avec une médiatrice !

Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, exposition au CIAPV

Alors nous irons trouver la couleur ailleurs transforme la couleur en enjeu écologique majeur. Ancrée dans les savoir-faire du Limousin – des céramiques de Limoges aux textiles d’Aubusson – l’exposition réunit des artistes majeurs et émergents autour d’une ambition commune : inventer, à partir de ressources végétales et minérales locales, des alternatives concrètes aux couleurs toxiques. Un manifeste en actes pour une nouvelle écologie chromatique.

Plus d’informations : ciapvassiviere.org

Centre international d’art et du paysage Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, France Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555692727 https://www.ciapiledevassiviere.com/home [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 69 27 27 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@ciapvassiviere.org »}] [{« link »: « https://ciapvassiviere.org/home »}]

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