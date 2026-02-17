Exposition Culotées de Pénélope Bagieu Vaux-sur-Mer
Exposition Culotées de Pénélope Bagieu Vaux-sur-Mer vendredi 6 mars 2026.
Exposition Culotées de Pénélope Bagieu
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2026-03-06 00:00:00
fin : 2026-03-31 00:00:00
2026-03-06
Vaux-sur-Mer installe l’exposition Culottées de Pénélope Bagieu dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des Femmes dans la ville.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00
English :
Vaux-sur-Mer installs Pénélope Bagieu’s Culottées exhibition to mark International Women’s Rights Day in the town.
