Exposition Culotées de Pénélope Bagieu

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-03-06 00:00:00

fin : 2026-03-31 00:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Vaux-sur-Mer installe l’exposition Culottées de Pénélope Bagieu dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des Femmes dans la ville.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00

Vaux-sur-Mer installs Pénélope Bagieu’s Culottées exhibition to mark International Women’s Rights Day in the town.

L’événement Exposition Culotées de Pénélope Bagieu Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Mairie de Vaux-sur-mer