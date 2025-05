Exposition « Culture sur brûlis » chez Machin Machines à Vabre-Tizac – Le Bas Ségala, 18 mai 2025 07:00, Le Bas Ségala.

Aveyron

Début : Dimanche 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

TOURBILLONS ET CREATION tableaux, sculptures et autres installations avec et dans les cendres par Tybot. PHOTOS IN SITU scène de vie dans les décombres par Cahuate Milk.

On va dire au revoir à notre maison et à celle de l’association. Ce n’était pas qu’une maison et vous le savez… ou tout du moins, si elle a été nôtre, elle fut aussi parfois la vôtre.

On lui laisse une dernière expo retrouvaille joie regard matière art partage création rires expression bonheur échange souvenirs dans les plumes……..tous ensemble et on s’en va. EUR.

Vabre-Tizac

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie machinmachines@gmail.com

English :

TOWNS AND CREATION: paintings, sculptures and other installations with and in ashes by Tybot. PHOTOS IN SITU: scenes of life in the rubble by Cahuate Milk.

German :

TOURBILLEN UND KREATION: Bilder, Skulpturen und andere Installationen mit und in der Asche von Tybot. IN SITU FOTOS: Lebensszene in den Trümmern von Cahuate Milk.

Italiano :

TOURBILLONS ET CREATION: dipinti, sculture e altre installazioni con e nella cenere di Tybot. FOTO IN SITU: scene di vita tra le macerie di Cahuate Milk.

Espanol :

TOURBILLONS ET CREATION: pinturas, esculturas y otras instalaciones con y en cenizas de Tybot. FOTOS IN SITU: escenas de vida entre los escombros de Cahuate Milk.

