Exposition Cultures Urbaines Médiathèque Julien Gracq 18 Rue Nationale Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

De 2019 à 2022, la commune, accompagnée de la DRAC, a pu mettre en place une première résidence d’artiste en milieu scolaire de 3 ans et a accueilli une artiste plasticienne spécialiste d’image et de photo. Dans la continuité du travail effectué, les enfants se sont investis par le biais des commémorations de 2018 et du passé de leur commune.

Être éloigné et dans l’ombre des grands pôles tels que Rennes ou Ploërmel rend plus complexe l’accès à des propositions diversifiées et originales autant en musique qu’en art plastique. C’est dans cette optique qu’a été orienté le choix de la résidence artistique 2023/2026 Blue Note, une immersion musicale et vivante dans le monde du jazz, du hip hop et de l’électro.

Les élèves et l’équipe artistique sont au cœur du partenariat entre l’établissement scolaire, la structure culturelle et les autres partenaires impliqués sur le territoire. C’est le reflet d’un enjeu majeur de l’éducation artistique et culturelle, une valeur partagée par tout.e.s les partenaires réuni.e.s. qui permet d’articuler différentes compétences pour construire un projet commun et cohérent. .

