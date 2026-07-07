AGENDA · Vains
Exposition Curieuses boites / boites de curiosités Galerie mlc Vains
samedi 11 juillet 2026 · Galerie mlc · Vains
Informations pratiques
Vains
Exposition Curieuses boites / boites de curiosités
Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition des oeuvres de l’artiste Michel Turbiaz.
Tous les jours, de 15h à 19h. .
Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42
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English : Exposition Curieuses boites / boites de curiosités
L’événement Exposition Curieuses boites / boites de curiosités Vains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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