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Exposition Curieuses boites / boites de curiosités Galerie mlc Vains

samedi 11 juillet 2026 · Galerie mlc · Vains

Exposition Curieuses boites / boites de curiosités Galerie mlc Vains

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Galerie mlc
Adresse
9 Rue des Chevaliers
Ville
50300 Vains
Département
Manche
Tarif

Vains

Exposition Curieuses boites / boites de curiosités

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition des oeuvres de l’artiste Michel Turbiaz.
Tous les jours, de 15h à 19h.   .

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42 

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English : Exposition Curieuses boites / boites de curiosités

L’événement Exposition Curieuses boites / boites de curiosités Vains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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