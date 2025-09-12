Exposition Curieux Cabinet Galerie de la Fondation Solange Bertrand Nancy
Exposition Curieux Cabinet Galerie de la Fondation Solange Bertrand Nancy vendredi 12 septembre 2025.
Exposition Curieux Cabinet
Galerie de la Fondation Solange Bertrand 13 Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 14:00:00
fin : 2025-11-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-12
La Fondation Solange Bertrand présente Curieux Cabinet , une exposition de l’artiste plasticienne, art postaliste, auteur jeunesse et journaliste Laurence Gillot.
Vernissage le 11 septembre 2025 à partir de 18H30 .
Nous vous invitons à visiter la collection des petites curiosités qui s’interpellent entre elles et composent de « curieux cabinets ». Cette exposition nous emmène à retrouver notre humanité, nos peurs, nos rêves, nos vies, nos révoltes, nos pensées et nos folies.
On vous attend nombreux !
Possibilité de visiter sur rendez-vous.Tout public
0 .
Galerie de la Fondation Solange Bertrand 13 Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 28 42 18
English :
The Fondation Solange Bertrand presents « Curieux Cabinet », an exhibition by visual artist, art postalist, children?s author and journalist Laurence Gillot.
Opening on September 11, 2025 from 6:30 pm.
We invite you to visit our collection of small curiosities that interact with each other to form « curious cabinets ». This exhibition takes us back to our humanity, our fears, our dreams, our lives, our revolts, our thoughts and our follies.
We look forward to seeing you there!
Visits by appointment only.
German :
Die Solange Bertrand Stiftung präsentiert « Curieux Cabinet », eine Ausstellung der bildenden Künstlerin, Kunstpostalistin, Jugendbuchautorin und Journalistin Laurence Gillot.
Vernissage am 11. September 2025 ab 18H30 .
Wir laden Sie ein, die Sammlung kleiner Kuriositäten zu besuchen, die sich untereinander austauschen und « kuriose Kabinette » bilden. Diese Ausstellung führt uns zu unserer Menschlichkeit, unseren Ängsten, unseren Träumen, unserem Leben, unserer Revolte, unseren Gedanken und unseren Verrücktheiten.
Wir erwarten Sie zahlreich!
Besichtigungen nach Vereinbarung möglich.
Italiano :
La Fondazione Solange Bertrand presenta « Curieux Cabinet », una mostra dell’artista visiva, postmoderna, autrice di libri per bambini e giornalista Laurence Gillot.
Inaugurazione l’11 settembre 2025 dalle 18.30.
Vi invitiamo a visitare la collezione di piccole curiosità che interagiscono tra loro per formare dei « cabinet curiosi ». Questa mostra ci riporta alla nostra umanità, alle nostre paure, ai nostri sogni, alle nostre vite, alle nostre rivolte, ai nostri pensieri e alle nostre follie.
Vi aspettiamo!
Visite solo su appuntamento.
Espanol :
La Fundación Solange Bertrand presenta « Curieux Cabinet », una exposición de la artista visual, posmodernista, autora de libros infantiles y periodista Laurence Gillot.
Inauguración el 11 de septiembre de 2025 a partir de las 18.30 h.
Le invitamos a visitar la colección de pequeñas curiosidades que interactúan entre sí para formar « gabinetes curiosos ». Esta exposición nos devuelve a nuestra humanidad, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras vidas, nuestras revueltas, nuestros pensamientos y nuestras locuras.
¡Esperamos verle allí!
Visitas con cita previa.
L’événement Exposition Curieux Cabinet Nancy a été mis à jour le 2025-09-07 par DESTINATION NANCY