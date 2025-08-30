Exposition Curiosités Arcane Amore Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Début : 2025-08-30

fin : 2025-10-07

2025-08-30

Plongée dans un univers onirique où squelettes, insectes et végétaux composent un cabinet de curiosités, invitation à voyager aux frontières de l’imaginaire et du fantastique.

Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

English :

Plunge into a dreamlike world where skeletons, insects and plants make up a cabinet of curiosities, an invitation to travel to the frontiers of the imaginary and the fantastic.

German :

Tauchen Sie ein in eine Traumwelt, in der Skelette, Insekten und Pflanzen ein Kuriositätenkabinett bilden, eine Einladung zu einer Reise an die Grenzen des Imaginären und des Fantastischen.

Italiano :

Immergetevi in un mondo onirico dove scheletri, insetti e piante compongono un gabinetto di curiosità, un invito a viaggiare alle frontiere dell’immaginario e del fantastico.

Espanol :

Sumérjase en un mundo onírico donde esqueletos, insectos y plantas componen un gabinete de curiosidades, una invitación a viajar a las fronteras de lo imaginario y lo fantástico.

