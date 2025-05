Exposition cyanotypes « Esquisses Sauvages » – centre ProNatura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz, Suisse Cheseaux-Noréaz, 23 mai 2025 10:00, Cheseaux-Noréaz.

Exposition cyanotypes « Esquisses Sauvages » 23 mai – 29 juin centre ProNatura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz, Suisse entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-23T12:00:00+02:00 – 2025-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2025-06-29T10:00:00+02:00 – 2025-06-29T17:30:00+02:00

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a le plaisir de vous présenter

l’exposition « Esquisses sauvages » de Fanny Zambaz.

C’est une artiste photographe établie en Valais. Son

travail est une rencontre avec le monde vivant, libre et sauvage au

coeur duquel elle aime s’immerger.

Ses journées de terrain ressemblent un peu à des «errances

photographiques». Parfois les traces laissées dans la neige lui servent

de repères, parfois les sons alentours guident sa direction. D’autres fois

l’affût soigneusement réfléchi lui permet de se poser physiquement et

mentalement. Dans son atelier elle travaille le cyanotype, une technique

d’impression négative monochrome datant de 1842 qu’elle utilise pour

créer toutes ses images. Exposées au soleil et révélées à l’eau, ces

images crées à la main ont toutes un caractère unique. Au travers

de cette exposition l’artiste vous invite au voyage et à vous immerger

dans son univers. Un monde bleuté où les images dansent comme dans

une peinture. En 2023 elle remporte à Paris le prix Objectif Femmes

consacré aux femmes photographes et un épisode de l’émission RTS

Passe-Moi Les Jumelles lui est consacré (Le temps d’une image, mars

2024). Elle publie son premier livre Esquisses Sauvages cette même

année, ouvrage préfacé par Vincent Munier.

Retrouvez plus d’infos sur www.fannyzambaz.ch

Agenda et horaires:

mardi -dimanche 10h- 17h30

présence de l’artiste: Mercredi 21 mai 13h-17h30 et

Dimanche 8 juin 11h-16h

centre ProNatura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz, Suisse Chemin de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz Cheseaux-Noréaz 1400 District du Jura-Nord vaudois Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/exposition-artistique-esquisses-sauvages?startDate=10.05.2025&endDate=29.06.2025 »}] [{« link »: « http://www.fannyzambaz.ch »}]

Exposition de cyanotypes de l’artiste Fanny Zambaz photographie cyanotype

Fanny Zambaz