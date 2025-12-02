Exposition Cyanotypes et broderies Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Exposition Cyanotypes et broderies

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 10:00:00

fin : 2026-01-24 13:00:00

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03

Dans le cadre de la Programmation Textile des médiathèques Sud Vendée Littoral, l’artiste Penny GP expose ses cyanotypes sur tissus et ses toiles brodées jusqu’à fin janvier.

Venez la rencontrer le Mardi 2 décembre à 18h.

Son exposition est visible du 2 décembre 2025 au 31 janvier 2026 aux heures d’ouverture de la médiathèque mardi et vendredi (15h30-19h), mercredi (10h-13h 14h-19h), samedi (10h-13h 15h-17h30). .

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

English :

L’événement Exposition Cyanotypes et broderies Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud