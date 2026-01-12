Exposition d’Acryliques

Saint-Affrique Aveyron

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-24

Venez découvrir l’exposition d’acryliques d’Isabelle Pons à la médiathèque !

Exposition d’Acryliques Rougier et Salagou par Isabelle Pons. .

+33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

Come and discover Isabelle Pons’ acrylic exhibition at the mediatheque!

