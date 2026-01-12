Exposition d’Acryliques Saint-Affrique
Exposition d’Acryliques Saint-Affrique mardi 13 janvier 2026.
Exposition d’Acryliques
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-24
2026-01-13
Venez découvrir l’exposition d’acryliques d’Isabelle Pons à la médiathèque !
Exposition d’Acryliques Rougier et Salagou par Isabelle Pons. .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr
English :
Come and discover Isabelle Pons’ acrylic exhibition at the mediatheque!
L’événement Exposition d’Acryliques Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)