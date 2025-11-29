Exposition d’affiches à thème par Ceeloo et photographies de Paparazar Châtillon-sur-Loire

Exposition d’affiches à thème par Ceeloo et photographies de Paparazar

Du 29 novembre au 24 décembre, l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition Affiches à thèmes de Ceeloo et Paparazar. Découvrez les créations colorées de l’artiste numérique et les clichés lumineux du photographe, unis par leur amour de la Loire et de la vie locale.

Du 29 novembre au 24 décembre, l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire met à l’honneur deux artistes locaux à travers l’exposition Affiches à thèmes . L’univers graphique et poétique de Ceeloo, artiste numérique, se mêle aux photographies lumineuses de Paparazar (Bertrand Deshayes). Ensemble, ils célèbrent la beauté des paysages ligériens et la vie quotidienne à travers des œuvres inspirées par Châtillon, Mantelot, Ousson ou encore Briare. L’exposition invite à redécouvrir le territoire sous un regard artistique et contemporain, entre modernité et émotion.

Entrée libre du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h, à l’espace culturel 47 rue Franche à Châtillon-sur-Loire.

Une belle parenthèse artistique avant les fêtes de fin d’année. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66

English :

From November 29 to December 24, Châtillon-sur-Loire?s Espace Culturel is hosting the exhibition Affiches à thèmes by Ceeloo and Paparazar. Discover the colorful creations of the digital artist and the luminous shots of the photographer, united by their love of the Loire and local life.

German :

Vom 29. November bis zum 24. Dezember ist im Kulturraum von Châtillon-sur-Loire die Ausstellung Themenplakate von Ceeloo und Paparazar zu sehen. Entdecken Sie die farbenfrohen Kreationen der Digitalkünstlerin und die leuchtenden Aufnahmen des Fotografen, die durch ihre Liebe zur Loire und zum loka

Italiano :

Dal 29 novembre al 24 dicembre, il centro culturale di Châtillon-sur-Loire ospita la mostra Poster a tema di Ceeloo e Paparazar. Scoprite le creazioni colorate dell’artista digitale e gli scatti luminosi del fotografo, uniti dall’amore per la Loira e la vita locale.

Espanol :

Del 29 de noviembre al 24 de diciembre, el centro cultural de Châtillon-sur-Loire acoge la exposición Carteles temáticos de Ceeloo y Paparazar. Descubra las coloridas creaciones del artista digital y las luminosas instantáneas del fotógrafo, unidos por su amor al Loira y a la vida local.

