EXPOSITION D’AFFICHES LIVRES JEUNESSE Moissac-Vallée-Française

Temple Moissac-Vallée-Française Lozère

Gratuit

Gratuit

Journée

Début : 2025-07-14 10:00:00

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

2025-07-14

2025-07-14

« Rêves et aventures en famille » est une exposition des illustrations choisies qui dépeignent des moments privilégiés et complices entre parents, enfants, frères et sœurs…

Exposition Affiches livres Jeunesse « Rêves et aventures en famille »

L’équipe de La biblio du clocher a concocté une sélection de livres Jeunesse pour vous mener dans un voyage plein de rêves et d’aventures. Venez vous plonger dans cette exposition colorée pour y découvrir les illustrations choisies qui dépeignent des moments privilégiés et complices entre parents, enfants, frères et sœurs…

Bon voyage, bonne visite.

– Entrée libre

– A partir de 3 ans .

Temple Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 12 52 62 59

English :

« Family Dreams and Adventures » is an exhibition of selected illustrations depicting special moments of complicity between parents, children and siblings…

German :

« Träume und Abenteuer in der Familie » ist eine Ausstellung ausgewählter Illustrationen, die besondere und vertraute Momente zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern schildern…

Italiano :

« Sogni e avventure di famiglia » è una mostra di illustrazioni selezionate che ritraggono momenti speciali di complicità tra genitori, figli e fratelli…

Espanol :

« Sueños y aventuras en familia » es una exposición de ilustraciones seleccionadas que representan momentos especiales de complicidad entre padres, hijos y hermanos…

