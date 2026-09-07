Exposition d’affiches : patrimoine cinématographique, Le Chardon, Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Le Chardon · Gannat
Informations pratiques
Exposition d’affiches : patrimoine cinématographique 19 et 20 septembre Le Chardon Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le hall du cinéma, une sélection d’affiches emblématiques retrace l’histoire du cinéma et ses chefs-d’œuvre. Une galerie à parcourir librement avant ou après la séance.
Le Chardon Allée des Tilleuls, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470903334 https://ville-gannat.fr/sortir/cinema-le-chardon/
Dans le hall du cinéma, une sélection d’affiches emblématiques retrace l’histoire du cinéma et ses chefs-d’œuvre. Une galerie à parcourir librement avant ou après la séance.
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