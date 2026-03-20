Exposition d’affiches sur le thème Les océans et les mers, trésors oubliés de notre planète Médiathèque de Vernon Vernon

Exposition d’affiches sur le thème Les océans et les mers, trésors oubliés de notre planète

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-04-03

Suite à un concours d’affiche pour l’environnement sur le thème Les océans et les mers , trésors oubliés de notre planète, la médiathèque exposera les dessins des élèves de Vernon et de Saint-Marcel.

A l’issue du concours d’affiche pour l’environnement, organisé par la ville de Vernon, le musée de Vernon et le Lions Club de Vernon, la médiathèque exposera les dessins des élèves de Vernon et de Saint-Marcel qui auront participé à cette aventure, sur le thème Les océans et les mers . .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Exposition d’affiches sur le thème Les océans et les mers, trésors oubliés de notre planète

L’événement Exposition d’affiches sur le thème Les océans et les mers, trésors oubliés de notre planète Vernon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération