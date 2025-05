Exposition d’Aglaée Durouchoux – Rue de l’Église Serres-Morlaàs, 2 juin 2025 07:00, Serres-Morlaàs.

Pyrénées-Atlantiques

Exposition d’Aglaée Durouchoux Rue de l’Église Bibliothèque Serres-Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-06-02

Artiste-illustratrice installée dans les Pyrénées, Aglaée Durouchoux explore à travers ses œuvres notre relation aux animaux en s’inspirant du regard curieux et émerveillé de l’enfance. Elle imagine de petites scènes colorées et poétiques, où de petits personnages partent à la rencontre du monde qui les entoure à la frontière du rêve et de la réalité. Ses illustrations originales invitent à la contemplation, à l’imaginaire et à la douceur.

Le lundi de 16h30 à 18h et le vendredi de 16h30 à 18h. .

Rue de l’Église Bibliothèque

Serres-Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 23 08 21 bibliotheque.serres.morlaas@gmail.com

English : Exposition d’Aglaée Durouchoux

German : Exposition d’Aglaée Durouchoux

Italiano :

Espanol : Exposition d’Aglaée Durouchoux

L’événement Exposition d’Aglaée Durouchoux Serres-Morlaàs a été mis à jour le 2025-05-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN