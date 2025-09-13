Exposition « D’air et de pierre » La Minoterie Nay

Exposition « D'air et de pierre »

La Minoterie 22 chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-13

fin : 2025-11-23

Loïc Arnaud, Chahab, François-Xavier Fagniez, Pierre Fournel, Uwe Klamka, Sophie Lassègue, Ivan Lassère, Giovanni Morello, Elena Peinado .

La Minoterie 22 chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr

