EXPOSITION D’ALAIN CHARLES LAFFARGUE Eugénie-les-Bains

EXPOSITION D’ALAIN CHARLES LAFFARGUE

Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes

Début : 2025-10-07

fin : 2025-11-29

2025-10-07

Alain Charles Laffargue, originaire de Nogaro, est peintre décorateur et dessinateur.

Sa jeunesse se nourrit de la Gascogne en Bas Armagnac. Adulte, il parcourt la France au rythme des métiers de la peinture et des décors, s’établit dans le Bordelais, puis retrouve sa terre natale.

Grâce à sa rencontre avec Michel Nadaï, maître en décor peint de renommée internationale, auteur et formateur émérite, élu Meilleur Ouvrier de France, Alain Charles exprime enfin son essence.

Son intention est la sincérité de la rencontre et du vivant. Son identité est dans son inspiration, libérée de toute influence le dessin ne se révèle qu’à la fin, créant une œuvre unique et originale

MARDI 7 OCTOBRE >SAMEDI 29 NOVEMBRE

Exposition

JEUDI 9 OCTOBRE 18H

Vernissage

Médiathèque d’Eugénie les Bains

Tout public .

Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

