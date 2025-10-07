EXPOSITION D’ALAIN CHARLES LAFFARGUE Eugénie-les-Bains
Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes
Début : 2025-10-07
fin : 2025-11-29
Alain Charles Laffargue, originaire de Nogaro, est peintre décorateur et dessinateur.
Sa jeunesse se nourrit de la Gascogne en Bas Armagnac. Adulte, il parcourt la France au rythme des métiers de la peinture et des décors, s’établit dans le Bordelais, puis retrouve sa terre natale.
Grâce à sa rencontre avec Michel Nadaï, maître en décor peint de renommée internationale, auteur et formateur émérite, élu Meilleur Ouvrier de France, Alain Charles exprime enfin son essence.
Son intention est la sincérité de la rencontre et du vivant. Son identité est dans son inspiration, libérée de toute influence le dessin ne se révèle qu’à la fin, créant une œuvre unique et originale
MARDI 7 OCTOBRE >SAMEDI 29 NOVEMBRE
Exposition
JEUDI 9 OCTOBRE 18H
Vernissage
Médiathèque d’Eugénie les Bains
Tout public .
Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
