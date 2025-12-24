Exposition d’Alain Le Hérissé Côté cour et côté jardin, Rue du Penquer Plabennec

Exposition d’Alain Le Hérissé Côté cour et côté jardin

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-02-24

En utilisant dans sa démarche créative des matériaux délaissés de la vie quotidienne, Alain Le Hérissé leur offre une seconde vie. Il a créé son propre univers dans lequel il déambule, explorant la matière jusqu’au bout de ce que l’on peut faire, et produit des œuvres singulières, dans une démarche qu’il veut écoresponsable.

À partir des journaux et magazines récupérés, il réalise des tableaux mosaïques de papiers compressés, sur le thème de l’art, de l’actualité, de la nature et des jardins. Les assemblages de tesselles de papier mettent l’accent sur la sensation visuelle, dans des compositions où prime la couleur.

Dans des jeux de formes, de volumes et de couleurs, il propose aussi des sculptures en trois dimensions et des bas-reliefs en bois de cagettes, matière souvent vouée au rebut ou à la destruction. Les assemblages-pliages de bois découpés et peints à l’acrylique, forment des origamis très colorés. Les pièces sont très abstraites ou plus figuratives.

Entre ses mains rien ne se perd tout se transforme, comme le métal des boites de conserve vides qui redeviennent bancs de sardines, petits animaux ou sculptures anthropomorphes. Le meilleur déchet est encore celui qui n’est pas généré . L’exposition est une promotion de la durabilité. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne

