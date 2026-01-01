Exposition d’Alice Crouzery Catachtones POLLEN Monflanquin

Exposition d’Alice Crouzery Catachtones

Vernissage le 30 janvier à 18h30.

Catachtones retrace la vie quotidienne d’un peuple semi-imaginaire vivant sous terre. Pensée comme une fiction archéologique, l’exposition s’ancre dans le paysage de Monflanquin, en résonance avec l’île grecque de Siphnos et avec mon expérience intime du territoire. Elle propose une mise en récit de l’expérience autistique, de ses défis sociaux et sensoriels à sa relation complexe à la norme. Les habitudes y deviennent culture, les rituels des rites, le mutisme un mystère. Cette société souterraine, utopie involontaire, accueille des corps différents qui aspirent pourtant à rejoindre la surface. Les objets, présentés comme des reliques, interrogent une double fin possible disparition ou assimilation.

Vernissage de l’exposition le vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h30.

Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. .

English : Exposition d’Alice Crouzery Catachtones

Catachtones retraces the daily life of a semi-imaginary people living underground. Conceived as an archaeological fiction, the exhibition is anchored in the Monflanquin landscape, resonating with the Greek island of Siphnos and my own intimate experience of the area.

Opening January 30 at 6.30pm.

