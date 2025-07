Exposition d’Amaury, ligérien hyperréaliste Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Exposition d’Amaury, ligérien hyperréaliste Ingrandes-Le Fresne sur Loire vendredi 4 juillet 2025.

Exposition d’Amaury, ligérien hyperréaliste

Salle des marronniers Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-07-04

Venez découvrir l’exposition de l’association Tourisme Culture Patrimoine de cet été du peintre hyperréaliste Amaury.

Alain Martin a grandi à Ingrandes/Loire, ses parents Georges et France y tenaient le Bar PMU « Chez Francette » rue de l’église, une institution ingrandaise dans les années 70/80.

Depuis une quarantaine d’années, sous le nom d’Amaury, il affute ses pinceaux et fait chanter ses couleurs dans les paysages oniriques qu’il rapporte de ses voyages.

Peintre autodidacte, il a choisi l’hyperréalisme pour exprimer son talent de lumineuses façons. Pour cette exposition ingrando-fresnoise, il a spécifiquement concocté quelques toiles scintillantes des reflets de la Loire, de la Boire de la Rôme et du pont d’Ingrandes. .

Salle des marronniers Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire tourisme-culture-et-patrimoine@orange.fr

English :

Come and discover this summer’s exhibition by hyperrealist painter Amaury, organized by the Association Tourisme Culture Patrimoine.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung des Vereins Tourisme Culture Patrimoine dieses Sommers des hyperrealistischen Malers Amaury.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra del pittore iperrealista Amaury, organizzata dall’Associazione Tourisme Culture Patrimoine.

Espanol :

Venga a descubrir este verano la exposición del pintor hiperrealista Amaury, organizada por la Asociación Tourisme Culture Patrimoine.

L’événement Exposition d’Amaury, ligérien hyperréaliste Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-06-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis