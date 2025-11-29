EXPOSITION DANIEL DEZEUZE, ŒUVRES RÉCENTES Sète

148 rue François Desnoyer Sète Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2026-03-08

2025-11-29 2025-12-07

Daniel Dezeuze n’a cessé, depuis sa participation au mouvement Supports-Surfaces dans les années 1970, d’interroger les éléments constitutifs de la peinture et de la création artistique.À partir des matériaux les plus simples et les plus divers, des objets détournés aux assemblages de rebuts, l’artiste renouvelle les objets d’une curiosité toujours intacte et constitue des œuvres troublantes, une poésie contemporaine de la fragilité. .

148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

English :

Since his participation in the Supports-Surfaces movement in the 1970s, Daniel Dezeuze has never ceased to question the constituent elements of painting and artistic creation.

German :

Daniel Dezeuze hat seit seiner Teilnahme an der Bewegung Supports-Surfaces in den 1970er Jahren nicht aufgehört, die konstitutiven Elemente der Malerei und des künstlerischen Schaffens zu hinterfragen.

Italiano :

Dalla sua partecipazione al movimento dei Supporti-Superfici negli anni Settanta, Daniel Dezeuze ha continuato a interrogarsi sugli elementi costitutivi della pittura e della creazione artistica.

Espanol :

Desde su participación en el movimiento Soportes-Superficies en la década de 1970, Daniel Dezeuze ha seguido cuestionando los elementos constitutivos de la pintura y la creación artística.

