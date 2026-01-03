Exposition Daniel Katola Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau
Exposition Daniel Katola Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau mardi 6 janvier 2026.
Exposition Daniel Katola
Du 06/01 au 25/01/2026 tous les jours. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-06
Daniel Katola expose ses photographies.
Photographe amateur, photographe d’instinct, photographe de l’instant, Daniel KATOLA aime
trouver la beauté des choses qui nous entoure au plus près. Dans cette exposition, il propose une série sur la Fondation LUMA. .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Daniel Katola exhibits his photographs.
L’événement Exposition Daniel Katola Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-11-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)