[Exposition] Daniel Kazazian et Carlos Solas Le Colombier, Parc du Colombier Offranville

[Exposition] Daniel Kazazian et Carlos Solas

Le Colombier, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-05

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-05

Photographe professionnel, Daniel Kazazian expose pour la première fois à Offranville en cette saison 2026. Il consacre depuis des années son travail aux paysages de Normandie, saisit les instants et fait voyager le visiteur de ses expositions à travers ces paysages familiers.

Personnage atypique né à Palma de Majorque, Carlos Solas a peint depuis sa plus tendre enfance. Le meilleur moyen que j’ai trouvé pour communiquer était de peindre et dessiner. Mais la peinture coutait cher pour une famille émigrée de 7 enfants. Alors je peignais avec tout ce que je trouvais, par exemple de la pâte pour blanchir les baskets .

Durant son enfance Carlos Solas développe un sens aigu de l’esthétisme. Sa passion pour le dessin et la couleur, l’habileté manuelle dont il fait preuve et la nécessité économique de rentrer rapidement dans la vie active l’orientent très vite vers la profession de prothésiste dentaire. Durant les années 70, il monte son premier laboratoire et son esprit d’entreprise l’imposera dans le monde de la prothèse comme une référence.

Et pendant tout ce temps, il continue de peindre…

Une exposition en duo à venir découvrir au sein du Parc du Colombier d’Offranville. .

