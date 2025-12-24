Exposition d’Anne Brégeaut Mes insomnies, Centre des Arts André Malraux Douarnenez
Exposition d’Anne Brégeaut Mes insomnies, Centre des Arts André Malraux Douarnenez samedi 31 janvier 2026.
Exposition d’Anne Brégeaut Mes insomnies
Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez Finistère
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-01-31
Paysages mentaux, imaginaires et fantastiques
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h .
Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32
