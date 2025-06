Exposition d’Anne Brunel et Serge Koepf Place de l’Orée du Bois Mesquer 15 août 2025 10:30

Loire-Atlantique

Place de l'Orée du Bois La Poissonnerie
Mesquer
Loire-Atlantique

Début : 2025-08-15 10:30:00

fin : 2025-08-15 12:30:00

2025-08-15

2025-08-16

2025-08-17

2025-08-18

2025-08-19

2025-08-20

2025-08-21

Peinture et sculpture.

Anne Brunel. Peinture à l’huile. Utilisant essentiellement la peinture à l’huile, son travail de peintre se fait d’abord toujours sur le motif. Petites pochades rapides telles des prises de note et quelquefois des formats un peu plus grands. L’élan et le regard sont là pour la guider dans ses intuitions. La nature est un réservoir de formes colorées inépuisables et sans cesse renouvelées, qui l’enchantent. A Quimiac, entre mer et marais, les points de vue et la lumière sont source d’inspiration. Les mêmes sujets traités ne donnent jamais la même ambiance colorée.

Serge Koepf, sculpteur recycleur . Hautement investit dans le respect et la protection de la nature et des océans, son travail de sculpteur est basé sur le détournement et le recyclage d’objets issus de la récupération et du nettoyage de plage. Très Inspiré des Arts Premiers, il représente des oiseaux, poissons, masques, totems et personnages néo-tribaux, ainsi que des luminaires. Une démarche complétée par la faible utilisation d’énergie pour la réalisation des pièces comme avec la technique d’imbrication sans soudure au préalable utilisée pour la partie métallique et proposer ainsi localement des expositions d’Art Responsable. .

Place de l’Orée du Bois La Poissonnerie

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 51 15

