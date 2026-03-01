Exposition d’Anne-Marie LETARD et Jean-Pierre MAUDET Salle des Fêtes Maulévrier
Salle des Fêtes Accueil Touristique Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:30:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09
Dessins et Peintures. .
Salle des Fêtes Accueil Touristique Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr
