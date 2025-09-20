Exposition dans la cave Pihan de la Forest Cave Pihan de la Forest Pontoise

Exposition dans la cave Pihan de la Forest 20 et 21 septembre Cave Pihan de la Forest Val-d’Oise

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette magnifique cave à 2 niveaux, récemment restaurée par ses propriétaires, abrite désormais une galerie d’exposition artistique. Cette année, vous pourrez découvrir les sculptures de Denise BRIMSON, , les peintures d’Hélène LEGRAND, d’Ute Hadam et les photographies de Jacques Paray.

Jacques Paray

Photographe depuis la fin des années 70, je n’ai jamais cessé de répondre à la demande de mes commanditaires tout en me faisant plaisir avec des images glanées par ci par là. Cherchant d’instinct l’image taquine, l’image symbolique, l’image poétique, l’image comme une histoire, voire même la pareidolie en image.

Cette fois je vous présente ma nouvelle série, une sorte d’anti « nez en l’air », ce sont de photos d’ombres prises à New York, Melbourne, Paris.

Hélène Legrand

Contempler c’est restaurer notre proximité avec un monde qui sinon s’opacifie, se fracture, s’atomise. La Peinture est lieu d’incarnation, de reliance et non un simple outil de représentation, prélude à l’accaparement du monde, à son arraisonnement. Hélène Legrand ouvre toujours plusieurs pistes au cheminement de l’œil. Sa figuration n’est jamais close et nous laisse libre de circuler. Le peintre propose au spectateur d’être co-créateur, au sens de co-naissant, de celui qui naît avec. Une peinture qui s’engendre à mesure qu’on la regarde, quoi de plus contemporain ?

Christine Sourgins, Critique d’art, Historienne de l’art

Denise Brimson

Tout ce que j’essaie d’exprimer gravite autour de ce sentiment profond de l’interaction entre les espèces, les mondes, les vies… Le monde végétal qui transparaît derrière mes silhouettes évocatrices s’entremêle au monde animal (et en somme celui de l’homme), tous dans le même destin, subissant les lois de la Nature sur une courbe écrite, incontournable.

Ute Hadam

Une dominante de couleur en camaïeux rehaussée par de subtils collages de papiers marouflés suggère le sujet.

Qu’il s’agisse d’un nu, d’une nature morte ou de tout autre motif, tapi dans le jeu de courbes fluides, il surgit sculptural.

Les caractéristiques de son style révèlent une incessante recherche de rythmes dans la composition, structurant l’espace selon sa propre intuition.

De chaque œuvre émane une atmosphère emprunte de gaîté et de raffinement.

Ute Hadam a atteint une renommée internationale confirmée par de multiples prix et récompenses.

Jean-Louis AVRIL, Univers des Arts

Cave Pihan de la Forest 16 impasse Tavet 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d'Oise Île-de-France

Cave privée sur 3 niveaux Accès piéton uniquement, lieu dans une impasse

Exposition artistique

Jacques Paray (photographe), Hélène Legrand (peintre), Denise Brimson (sculptrice), Ute Hadam (peintre).