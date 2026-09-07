Exposition dans la chapelle et jardin au Manoir de Kermain, Manoir de Kermain, Langonnet

Informations pratiques

Exposition dans la chapelle et jardin au Manoir de Kermain Dimanche 20 septembre, 10h30 Manoir de Kermain Morbihan

Visites commentées à 10h30 et 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition et Jardin du Manoir de Kermain

Exposition dans la chapelle restaurée et présentation du potager de Cécile sous forme de jardiniéres aux 5 sens et des déclinaisons autour du regard et de l’oeil en particulier.

Manoir de Kermain Manoir de Kermain 56630 Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne

Exposition et Jardin du Manoir de Kermain

©Philippe Loyer