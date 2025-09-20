Exposition dans la chapelle Saint-Maudé Chapelle Saint Maudé, Callac Plumelec

Exposition dans la chapelle Saint-Maudé Chapelle Saint Maudé, Callac Plumelec samedi 20 septembre 2025.

Exposition dans la chapelle Saint-Maudé 20 et 21 septembre Chapelle Saint Maudé, Callac Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Petite chapelle dans les champs dont la particularité est le blason en parfait état

Exposition de vieilles photos et documents sur le preventorium et sur le bourg de Callac.

Chapelle Saint Maudé, Callac Saint-Maudé, 56420 Plumelec Plumelec 56420 Callac Morbihan Bretagne Petite chapelle au milieu des champs ; un grand blason des Callac sur le mur extérieur en parfait état. on y arrive par un chemin de terre

Petite chapelle dans les champs dont la particularité est le blason en parfait état

Mairie de Plumelec