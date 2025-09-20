Exposition dans la chapelle Saint-Maudé Chapelle Saint Maudé, Callac Plumelec
Exposition dans la chapelle Saint-Maudé Chapelle Saint Maudé, Callac Plumelec samedi 20 septembre 2025.
Gratuit
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Petite chapelle dans les champs dont la particularité est le blason en parfait état
Exposition de vieilles photos et documents sur le preventorium et sur le bourg de Callac.
Chapelle Saint Maudé, Callac Saint-Maudé, 56420 Plumelec Plumelec 56420 Callac Morbihan Bretagne Petite chapelle au milieu des champs ; un grand blason des Callac sur le mur extérieur en parfait état. on y arrive par un chemin de terre
Mairie de Plumelec