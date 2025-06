Exposition « Dans la différence ensemble » – Ancienne Poste Poil 29 juin 2025 11:00

Nièvre

Exposition « Dans la différence ensemble » Ancienne Poste 44 Route du Moulin Poil Nièvre

Début : 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-06-29

La Galerie Soleil a le plaisir d’annoncer une nouvelle exposition captivante à l’ancienne Poste du village de Poil, située au 44 route du Moulin. Dans le cadre du Parcours artistique Parcours du Soleil, qui transforme notre région en un véritable musée à ciel ouvert, l’exposition intitulée Dans la différence ensemble se déroulera du 29 juin au 31 août 2025, tous les week-ends de 11h à 19h.

Cette exposition mettra en lumière les œuvres de trois artistes talentueux Dup, Ryn Margaretha et Pierre Bretin. Chacun d’eux apportera sa propre vision et ses talents uniques, explorant la thématique de la différence et de l’inclusion. À travers leurs créations, ils nous inviteront à réfléchir sur la richesse que la diversité peut apporter à notre société.

Dans la différence ensemble promet d’être une expérience immersive et enrichissante, qui nous rappellera l’importance de célébrer nos différences tout en favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle. Ne manquez pas cette occasion de découvrir des œuvres inspirantes et de rencontrer les artistes lors de cette exposition unique. Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments artistiques précieux !

Visites aux horaires d’ouverture ; possibilité sur rendez-vous .

Ancienne Poste 44 Route du Moulin

Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 77 33 98

