Exposition dans la Porte d’Ardon à Laon Salle Médiévale de la porte d’Ardon Laon

Exposition dans la Porte d’Ardon à Laon Salle Médiévale de la porte d’Ardon Laon samedi 20 septembre 2025.

Exposition dans la Porte d’Ardon à Laon 20 et 21 septembre Salle Médiévale de la porte d’Ardon Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion de la refonte et de la réinstallation d’une copie de la Nymphe dans le jardin du Musée du Pays de Laon – plus volontiers appelée Diane chasseresse, et due à Alexandre Falguière, fondue en 1882 par les frères Thiébaut – la Société des Amis de Laon et du Laonnois vous propose de partager photos et vidéos autour de cette statue volée à Laon en 1997…

Salle Médiévale de la porte d’Ardon Promenade de la Couloir – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

A l’occasion de la refonte et de la réinstallation d’une copie de la _**Nymphe**_ dans le jardin du **Musée du Pays de Laon** – plus volontiers appelée _**Diane chasseresse**_, et due à Alexandre en…

Musée du Pays de Laon