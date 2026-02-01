Exposition Dans la Seine… Des poissons ? Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Exposition Dans la Seine… Des poissons ?

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-15 13:00:00

fin : 2026-11-29 18:30:00

Date(s) :

2026-02-15

L’univers subaquatique de la Seine reste mystérieux… MuséoSeine vous invite le temps de cette exposition à vous immerger au cœur du fleuve pour faire la connaissance des espèces de poissons qui longeaient et qui longent encore les rives de ce cours d’eau. Du XIXe siècle à nos jours, ses rives et ses eaux ont évolué, la vie sous-marine également.

Venez découvrir ce monde rempli de richesses méconnues ! .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Dans la Seine… Des poissons ?

L’événement Exposition Dans la Seine… Des poissons ? Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme