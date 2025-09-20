Exposition dans la tour des Conteurs Parc du Château de Surgères Surgères

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Menées par l’association L’Atelier du Patrimoine en Pays Sugèrien, deux expositions :

– Sur l’histoire et la rénovation de la Porte Renaissance ;

– Sur les bâtiments industriels de Poyaud.

Parc du Château de Surgères Square du Château Surgères, 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-surgeres.fr/ Ce site touristique est aujourd’hui délimité par une enceinte fortifiée constituée de treize tours semi-circulaires abritant une église romane classée, un tumulus, une porte Renaissance et de nombreux bâtiments. De l’important château de pierre, il ne reste plus qu’un vestige : la tour Hélène. Le prénom renvoie évidemment à Hélène de Fonsèque, muse de Ronsard. Aujourd’hui l’esprit poétique semble régner en ce lieu, le parc et ses allées fleuries sont propices à la balade.

© Ville de Surgeres