Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques Tour du Lhyan Rions
samedi 19 septembre 2026 · Tour du Lhyan · Rions
Informations pratiques
Rions
Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques
Tour du Lhyan Rue du Lhyan Rions Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En partenariat avec le CLEM, une exposition consacrée à l’histoire de la stéréoscopie, du XIXe siècle à nos jours, est présentée dans les salles de la tour du Lhyan. .
Tour du Lhyan Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02
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English : Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques
L’événement Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques Rions a été mis à jour le 2026-09-09 par La Gironde du Sud
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