Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques Tour du Lhyan Rions

Informations pratiques

Rions

Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques

Tour du Lhyan Rue du Lhyan Rions Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En partenariat avec le CLEM, une exposition consacrée à l’histoire de la stéréoscopie, du XIXe siècle à nos jours, est présentée dans les salles de la tour du Lhyan. .

Tour du Lhyan Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 76 07 02

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English : Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques

L’événement Exposition dans la Tour du Lhyan : images stéréoscopiques Rions a été mis à jour le 2026-09-09 par La Gironde du Sud