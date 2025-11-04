Exposition Dans l’atelier de Clotilde Perrin Sedan

Exposition Dans l’atelier de Clotilde Perrin

Début : 2025-11-04

fin : 2026-01-03

2025-11-04

Découvrez l’univers de Clotilde Perrin à travers une exposition riche d’enfants aussi incroyables qu’étonnants, de méchants sortis tout droit des contes et visitez en images la maison de Madame M, qui fait frissonner même les plus courageux !

Discover the world of Clotilde Perrin through an exhibition featuring children as incredible as they are astonishing, villains straight out of fairy tales, and take a pictorial tour of Madame M?s house, which sends shivers down the spines of even the bravest!

Entdecken Sie die Welt von Clotilde Perrin in einer Ausstellung voller unglaublicher und erstaunlicher Kinder, Schurken, die aus den Märchen entsprungen sind, und besuchen Sie in Bildern das Haus von Madame M, das selbst die Mutigsten erschauern lässt!

Scoprite il mondo di Clotilde Perrin attraverso una mostra ricca di bambini tanto incredibili quanto stupefacenti, di cattivi usciti dalle fiabe e fate un tour pittorico della casa di Madame M. che farà venire i brividi anche ai più coraggiosi!

Descubra el mundo de Clotilde Perrin a través de una exposición repleta de niños tan increíbles como asombrosos, villanos salidos directamente de los cuentos de hadas, y haga un recorrido pictórico por la casa de Madame M., que provocará escalofríos incluso a los más valientes

