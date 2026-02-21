Exposition Dans l’atelier de Rebecca Dautremer Saint-Quentin

Exposition Dans l’atelier de Rebecca Dautremer

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-21

Du 21 février au 7 mars, la médiathèque Guy de Maupassant vous ouvre les portes d’une exposition exceptionnelle Dans l’atelier de Rebecca Dautremer.

Peintures et dessins originaux se dévoilent pour inviter petits et grands à un véritable voyage au cœur de l’œuvre de la célèbre autrice-illustratrice.

Autour de l’exposition, une programmation vivante et conviviale vous attend

lectures, ateliers créatifs et visites accompagnées viendront prolonger l’expérience.

Ne manquez pas la rencontre exceptionnelle avec l’artiste le mardi 3 mars à 17h30 un moment privilégié pour échanger et découvrir les coulisses de son travail.

Entrée libre et gratuite.

Du mardi au samedi 10h–12h 14h–18h

Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers.

Découvrez le programme complet des animations en lien plus bas.

Du 21 février au 7 mars, la médiathèque Guy de Maupassant vous ouvre les portes d’une exposition exceptionnelle Dans l’atelier de Rebecca Dautremer.

Peintures et dessins originaux se dévoilent pour inviter petits et grands à un véritable voyage au cœur de l’œuvre de la célèbre autrice-illustratrice.

Autour de l’exposition, une programmation vivante et conviviale vous attend

lectures, ateliers créatifs et visites accompagnées viendront prolonger l’expérience.

Ne manquez pas la rencontre exceptionnelle avec l’artiste le mardi 3 mars à 17h30 un moment privilégié pour échanger et découvrir les coulisses de son travail.

Entrée libre et gratuite.

Du mardi au samedi 10h–12h 14h–18h

Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers.

Découvrez le programme complet des animations en lien plus bas. .

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 61 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From February 21 to March 7, the Guy de Maupassant media library opens its doors to an exceptional exhibition entitled Dans l?atelier de Rebecca Dautremer

Original paintings and drawings are unveiled, inviting young and old alike on a veritable journey to the heart of the famous author-illustrator?s work.

Around the exhibition, a lively and convivial program awaits you:

readings, creative workshops and guided tours to extend the experience.

Don?t miss the exceptional meeting with the artist on Tuesday, March 3 at 5:30pm: a privileged moment to exchange ideas and discover the behind-the-scenes aspects of her work.

Free admission.

Tuesday to Saturday: 10am-12pm 2pm-6pm

Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers.

See the full program below.

L’événement Exposition Dans l’atelier de Rebecca Dautremer Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Saint-Quentinois