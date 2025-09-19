Exposition dans l’aumônerie Hôpital de Niort Niort

Exposition dans l’aumônerie Vendredi 19 septembre, 09h30 Hôpital de Niort Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T17:30:00
Fin : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Dans la chapelle du Saint-Esprit ⛪

Exposition et visite libre

Découvrez une exposition consacrée à l’aumônerie catholique et aux chapelles de l’hôpital, installée au cœur de la chapelle du Saint-Esprit.
La visite libre permet d’explorer ce lieu chargé de mémoire et de spiritualité à travers :
– l’histoire de l’hôpital,
– des photographies historiques,
– et une sélection d’objets liturgiques.

Une immersion dans le patrimoine hospitalier et religieux de la ville.

Hôpital de Niort 35 avenue Saint-Jean-d’Angély, 79000 Niort Niort 79000 La Pigeonnerie Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 78 21 79 Le centre hospitalier s’est historiquement développé autour de ce cloître du XVIIIe siècle et occupe à présent une situation privilégiée dans la ville de Niort. Entrée piétonne par l’avenue Saint-Jean-d’Angély. En voiture par l’avenue Charles de Gaulle. Parking devant le cloître.
© CH Niort